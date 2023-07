Bogotá: ¿Qué barrios tendrán cortes de agua del 10 al 14 de julio?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá confirmó en las últimas horas los barrios y localidades que tendrán cortes de agua desde el 10 al 14 de julio de 2023.



Según la entidad en un comunicado oficial, se deben a “obras de reparación y mantenimiento en las redes de distribución de algunos sectores de la ciudad”.



“Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal del servicio”, explicó la empresa en la misiva.

Ante esto, el Acueducto recomendó a los ciudadanos que llenen el tanque de reserva de su vivienda y que también se llene agua en recipientes la cual se debe consumir en un plazo de 24 horas.



Siendo así, estos serán las localidades y barrios que tendrán cortes de agua esta semana:



Lunes 10 de julio de 2023



Chapinero: El Chicó, Chicó Norte, Chicó Norte III Sector – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

Usaquén: Usaquén, Santa Ana, Escuela de Carabineros – desde las 10:00 a.m. (24 horas).



Martes 11 de julio de 2023

​

Soacha: Ubaté, San Juan de Ubaté, Rincón de Ubaté, San Marcos, La España, Parques del Sol, Cien Familias, Bosques de Cipi, Cohabitar, La Pradera, El Paraíso, La Florida y Altos de La Florida – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

Puente Aranda: Autopista Sur y Autopista Muzú Oriental – desde las 7:00 a.m. (28 horas).

Usaquén: El Redil, Barrancas Oriental, Horizontes Norte, Buenavista – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

Suba: Ciudad Jardín Norte, Iberia, Atenas, Escuela de Carabineros, El Plan, Gilmar – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

Usaquén: Santa Barbara Occidental – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

Usaquén: La Cabrera, El Retiro, El Nogal, Porciúncula, Quinta Camacho – desde las 10:00 a.m. (4 horas).



Miércoles 12 de julio de 2023



Kennedy: Conjunto Residencial Recodo del Tintal – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

Fontibón: Ciudad Salitre, Terminal de transportes – desde las 7:00 a.m. (28 horas).

Puente Aranda: Comuneros – desde las 7:00 a.m. (28 horas).

Kennedy: Lusitania – desde las 7:00 a.m. (28 horas).

Barrios Unidos: Los Andes, La Castellana, Rionegro – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

Suba: Estoril, Pasadena – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

San Cristóbal: San Vicente, La Victoria, Bellavista Sur – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

Kennedy: Kennedy Central, Carvajal, Giraldilla, Casablanca, Paraíso, Hospital Kennedy – desde las 10:00 a.m. (4 horas).



Jueves 13 de julio de 2023



Barrios Unidos: Rafael Uribe, San Felipe – desde las 9:00 a.m. (24 horas).

Kennedy: Ciudad Kennedy Oriental y Ciudad Kennedy Central – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

Fontibón: Capellanía, Modelia, Granjas de Techo – desde las 7:00 a.m. (28 horas).

Suba: Prado Veraniego, Prado Veraniego Norte, San José del Prado, Santa Helena – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

Suba: Calatrava, Niza Norte, Niza – desde las 10:00 a.m. (4 horas).

Usaquén: Canaima, El Cerezo, El Verbenal, La Carolina, Country Club – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

Usme: Oasis, Usme Pueblo, La Requilina – desde las 10:00 a.m. (12 horas).



Viernes 14 de julio de 2023



Usaquén: San Cristóbal Norte, Santa Teresa, Los Cedros, Las Margaritas, Bosques de Pinos III – desde las 10:00 a.m. (24 horas).

Soacha: Santo Domingo, Mirador, Corinto Luis Carlos Galan I, II y III, Villla Mercedes, Santo Domingo, Santa Viviana , Minuto de Dios, Los Robles, Mirador de Corinto – desde las 10:00 a.m. (12 horas).