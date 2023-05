Nairo Quintana: acusan al ciclista de supuesta agresión a influencer

Nairo Quintana no pasa por un buen momento y la incertidumbre rodea al ciclista colombiano que continúa sin equipo tras su salida del Arkea en septiembre de 2022 tras su presunto uso de Tramadol en el Tour de Francia.



Pues bien a la par de la definición de su futuro, un influencer español desveló un lamentable episodio que habría tenido con el ciclista colombiano en un restaurante de Andorra.



El influencer conocido como ‘Ferrariman’ que habla sobre varios temas de ciclismo y además ha sido criticado recientemente por sus publicaciones en donde se burla de los accidentes sufridos por los ciclistas en carretera, reveló que Nairo le quiso agredir dentro del restaurante.

Xavi Caballol, nombre real del influencer aclaró este domingo que todo se trata de ‘humor’ y que no le desea el mal a nadie, aunque si apuntó que tiene algo de rechazo a los ciclistas que se encuentra mientras maneja.



“A mí esta gente no me gusta, no me gusta este tipo de gente en mi país (Andorra). Con los ciclistas tengo algo, no con todos, pero estas grupetas, estos profesionales que van de pro. No me gusta esta gente y lo denuncio porque nuestros políticos les han regalado nuestra nacionalidad”, comentó el creador de contenido.



Después de explicar sus razones, el influencer mencionó lo ocurrido con Nairo en un restaurante de Andorra.



“Recientemente, ya hará un año, me encontraba comiendo en un restaurante de Andorra y se me presentan tres ciclistas profesionales, de los cuales unos eran Nairo Quintana y Víctor De la Parte. Vinieron porque les había acusado de doping y les metí alguna historia haciendo un poco de humor, se ve que no les gustó”, mencionó.



“Entraron a amenazarme, me querían pegar, se tuvo que meter por medio el cocinero. Yo fui a denunciar esto a la Policía, porque al final fue un intento de agresión. Yo me comporté como una persona pacífica y no entré en su juego”, complementó.



No obstante, Caballol señala que pese a denunciar los hechos ante un juez, terminó dándole la razón al colombiano y a De la Parte por su molestia con el influencer.



“Hace poco me llega la nota del juez diciendo que se archiva el caso. A mí me vienen a insultar y a agredir un grupo de ciclistas y no pasa nada, y esto se ha tapado. Yo no he hablado de esto hasta ahora porque confiaba en la justicia”, indicó ‘Ferrariman’.



Finalmente dijo que su medio de expresión es con humor y que varias personas le dan la razón con respecto al cruce con el colombiano: “Para esto están las redes sociales y yo todo esto lo denuncio con humor. Mi forma de expresarme es por medio del humor, por eso hay mucha gente que me sigue y me apoya porque está de acuerdo conmigo”.