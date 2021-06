¡Atención! Médico cree que Eriksen podría dejar el fútbol tras infarto

Christian Eriksen permanece hospitalizado, a la espera de exámenes especializados, pero el médico de Dinamarca, su selección nacional, ha confirmado lo que ocurrió en los angustiosos momentos que siguieron al desvanecimiento del jugador, al final del primer tiempo del duelo contra Finlandia por al Euro 2020.

"No tenemos una explicación de lo que sucedió. No lo vi en vivo, lo vi en la pantalla después de que sucedió. Fue un paro cardíaco. Se había ido y le hicimos reanimación cardíaca, dijo el médico Morten Boesen.



"¿Qué tan cerca estuvimos? No lo sé. Lo recuperamos después de una desfibrilación. Eso es bastante rápido. Los detalles, no soy cardiólogo, así que se los dejaré a los expertos", añadió.



Boesen explicó lo que encontró en el instante en que llegó al jugador, inconsciente en el campo: "cuando llegué a él estaba de lado, respiraba, podía sentir el pulso, pero de repente eso cambió y comenzamos a darle reanimación cardiopulmonar. La ayuda llegó muy rápido del equipo médico y del resto del personal con su cooperación, e hicimos lo que teníamos que hacer y logramos recuperar a Christian".



El capitán de Dinamarca, Simon Kjaer, fue felicitado después y alguien lo trató como "héroe" después de que tuviera la reacción de colocar a Eriksen en la posición de recuperación mientras estaba inconsciente y darle reanimación cardiopulmonar antes de que llegaran los médicos.



Pero el médico Sanjay Sharma, quien lo trató durante su estancia en Tottenham, no fue tan optimista: "Estoy muy contento. El hecho de que esté estable y despierto dice que su perspectiva va a ser muy buena", indicó.



"No sé si volverá a jugar al fútbol. Con franqueza, murió (en el partido), aunque fuese por unos minutos, pero murió. ¿Un profesional médico le permitiría morir de nuevo? La respuesta es no. La buena noticia es que vivirá, la mala noticia es que está llegando al final de su carrera. Si va a jugar otro partido de fútbol profesional no puedo decirlo; en el Reino Unido no jugaría más, seríamos muy estrictos al respecto", concluyó.





Update regarding Christian Eriksen. pic.twitter.com/YuKD9hS9LV — DBU - En Del Af Noget Større (@DBUfodbold) June 13, 2021

Por ahora es pronto para las conclusiones. El jugador está en reposo y a la espera de un dictamen médico.



"Esta mañana hemos hablado con Christian Eriksen, quien ha enviado sus saludos a sus compañeros de equipo. Su estado es estable y continúa hospitalizado para un examen más detenido. El equipo y el personal de la selección nacional han recibido ayuda en caso de crisis y seguirán estando juntos después del incidente de ayer", dijo la Federación danesa este domingo.



Habrá que esperar para saber qué pasará con su carrera después del pequeño milagro que obraron los médicos en la cancha para reanimarlo.