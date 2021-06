¡Los milagros existen! Suiza eliminó a la campeona mundial en penaltis

En el segundo partido del día, Francia enfrentó a Suiza por un cupo a los cuartos de final. Si bien parecía un trámite en la previa, el desarrollo sorprendió a propios y extraños.

Como era de esperarse, la campeona del mundo tuvo la iniciativa desde el primer instante. Los ataques por las bandas fueron primordiales, pero nunca llegó el puntazo final en el último tercio.



Al cuarto de hora llegó la gran sorpresa. Steven Zuber levantó un centro preciso desde sector izquierdo, Haris Seferović le ganó la posición a un terrible Clément Lenglet y de cabeza puso el primero en el marcador. Baldado de agua fría para los franceses.



El gol afectó por completo a los dirigidos por Didier Deschamps. Si bien mantuvieron la posesión, no pudieron generar opciones de gol claras en los minutos restantes. Kylian Mbappé y Karim Benzema lo intentaron con jugadas individuales, pero la férrea defensa rival impidió cualquier peligro.



Suiza, sin necesidad alguna, se dedicó a presionar alto y cerrar espacios entre líneas con una línea de cinco impenetrable. Seferovic fue el sacrificado, mientras Breel Embolo y Xherdan Shaqiri aguardaban las contras.

Para la segunda parte, Deschamps se la jugó. Sacó del terreno a Lenglet, el gran apuntado, para darle ingreso a Kingsley Coman. Con ello, su equipo armaba línea de cuatro en el fondo y buscaba mayor presencia por las bandas.



Ahora bien, la siguiente gran opción fue para los suizos. Embolo desbordó con total libertad por sector derecho, aguantó al llegar a línea final, mandó el “centro de la muerte” y cuando Seferovic se disponía a marcar su doblete, Raphaël Varane alcanzó a puntearla con lo justo.



Al minuto 52, la polémica del partido. Zuber ganó por izquierda, llegó hasta el fondo y recortó, en ello Benjamin Pavard siguió derecho y lo derribó. El jugador de Suiza quiso seguir, pero terminó perdiendo y el árbitro dejó seguir. Ahora bien, desde el VAR le pidieron al árbitro central revisar la jugada y todo terminó en penalti.



Ricardo Rodríguez, el dueño de la pelota parada, se hizo cargo del cobro, tiro esquinado y milagrosamente llegó Lloris para salvar a Francia. La campeona del mundo estaba más viva que nunca.



Y como reza el dicho: “El que no los hace, los ve hacer”. Al 57', los galos armaron una gran jugada colectiva que terminó en un toque sutil de Benzema para el empate a uno. Alegría total en el estadio.



Pero la cosa no terminó ahí. Como si fuese toda una película de superación, el cuarteto ofensivo francés volvió a armar una jugada en conjunto sensacional que capitalizó de cabeza el delantero del Real Madrid. Casi se cae el estadio de Budapest.



Suiza pagó caro su error. Pasó de poder sentenciar la llave con un 2-0, a perderlo en dos minutos por 1-2...



Allí comenzaron las embestidas francesas. Los dos goles fueron un envión anímico inigualable. Lo que antes no salía en lo absoluto, ahora fluía sin mayor oposición. Dinámica de lo impensado.



A 15 minutos del final (75') llegaría la cereza en el postre. Paul Pogba soltó un misil de media distancia y el balón se metió en el ángulo superior izquierdo de la portería contraria. Pintura digna del Puskás.



Las sorpresas no pararon. Al 81', cuando absolutamente todo parecía perdido, Suiza revivió. El recién ingresado Kevin Mbabu mandó un centro perfecto desde la derecha y Seferovic, el de siempre, anotó el 2-3.



Cuatro minutos después, casi llega un nuevo milagro. Tras un remate que no parecía tener peligro alguno, Mario Gavranović capturó el balón dentro del área, desubicando así al golero Lloris, y de puntazo marcaba el empate. Inmediatamente después, el línea levantó su bandera y posteriormente el VAR certificó el fuera de lugar.



A pesa de lo anterior, el destino le tenía guardada una nueva sonrisa a los suizos. Cuando no quedaba tiempo para más, Gavranović, que ya lo había intentado, dejó sentado a Kimpembe con un movimiento de cuerpo excelente y de pierna derecho la puso en el rincón. Se empató la serie a tres.



Con el gol, Francia tuvo un último ataque. Coman recibió por la izquierda y sacó un remate de aire con pierna derecha que se estrelló en el travesaño... Todo se iba al tiempo extra.

En la primera parte del complemento, Francia fue amplia dominadora, mientras que Suiza busco los contragolpes. Pavard tuvo una con un remate de volea que el golero Sommer evacuó.



Ya en la otra mitad, Mbappe tuvo dos opciones clarísimas que no pudo concretar. La segunda, tras un excelso pase de Pogba, dejó sin aliento a los aficionados franceses. Al 118' Sommer descolgó un gran cabezazo de Olivier Giroud y al 120' Xhaka no pudo concretar un tiro libre peligroso. Finalmente todo se definía en los penaltis.



En la tanda, todos anotaron salvo uno, el que nadie esperaba. En el quinto cobro, el decisivo, Mbappé cruzó su disparo y Sommer atajó. Milagro en el Arena Națională de Rumania. Suiza se mete en cuartos de final y sueña en grande. Bendito fútbol.