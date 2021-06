David Alaba: 'Real Madrid estaba en el primer lugar de prioridades'

David Alaba, jugador de la selección austríaca, aseguró que el Real Madrid "estaba en lo más alto" de su "lista de prioridades" cuando decidió cambiar de equipo este verano. "El Real Madrid estaba en lo más alto de mi lista de prioridades y decidí ir ahí", dijo Alaba en la rueda de prensa previa al partido contra Italia de octavos de final de la Eurocopa.



Además, el defensa aseguró que tiene una conexión "muy positiva" con Wembley, estadio en el que se medirá a Italia este sábado y en el que conquistó la Champions League con el Bayern Múnich. "Gané la Champions aquí. Es un buen recuerdo, una conexión muy positiva con este estadio", recordó Alaba, que derrotó con los bávaros al Borussia Dortmund en la final de 2013.

Los austríacos, que se han clasificado para octavos de final por primera vez en la historia, se enfrentarán a una Italia que cuenta sus partidos por victorias en este torneo. "Es un partido especial. No solo para mí, para todo el equipo y para todo el país", apuntó.



"Los jugadores se acercan y me preguntan cómo afrontar algunas situaciones, pero también hay futbolistas en el equipo que han jugado al más alto nivel. No estoy preocupado porque somo un equipo con mucha calidad". Alaba, que suma dos asistencias en esta Eurocopa, confirmó que la selección austríaca hincara la rodilla en el césped de Wembley como gesto contra el racismo.



"Lo haremos contra Italia de nuevo, porque este gesto ha atraído la atención de mucha gente. Es una señal muy positiva".



EFE