'Odia a Cavani': la confesión que involucra a exjugador del PSG

Michael Ciani, exfutbolista francés quien militó en LA Galaxy de Estados unidos junto con Zlatan Ibrahimovic, concedió una particular entrevista a RMC Sport, en la que confesó una de las curiosidades del delantero sueco, al contar que Cavani es uno de los tres o cuatro futbolistas que odia Zlatan.

“Me dijo que solo odiaba a tres o cuatro jugadores en su carrera y uno de ellos era Cavani...Si eras cercano a Cavani, a Ibra no le gustaba. O estás con Ibra o contra él. Me contó que todo estaba bien con Laurent Blanc, que con la única persona con la que no se llevaba bien era Cavani", explicó el jugador en medio de la conversación.

Ibrahimovic, además de ser reconocido por ser uno de los mejores delanteros de los últimos años, también es recordado por su polémico carácter, pues no es la primera vez que el actual jugador del Milan entra en este tipo de polémicas.



Edinson Cavani y Zlatan Ibrahimovic, compartieron vestuario entre el 2013 y 2016 con el PSG, ambos jugadores fueron titulares y referentes en el ataque del equipo parisino en esas temporadas, razón que dejó a muchos aficionados sorprenidos tras la confesión.