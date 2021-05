Yoreli, varada en Italia: pidió perdón a su prometida por coquetear

A través de su cuenta de Instagram, la volante colombiana Yoreli Rincón contó por qué no pudo viajar este sábado a Colombia, pese a que tenía todo programado. Un problema con un documento que exigen en Italia para salir del país, fue la causa de todo. La jugadora del Inter no lo tenía diligenciado y le informaron que 48 horas después podía viajar. Sin embargo, se quedó sin maleta en Milán.

Según lo narrado por la misma Yoreli, acudió al aeropuerto con los documentos que tenía en sus cuentas, es decir, pasabordo, documentos de identificación y prueba reciente de Covid-19. Lo que no sabía era que 48 horas antes del vuelo, debía diligenciar otro documento. Al tratar de abordar, no se lo permitieron. Perdió el vuelo.



La santandereana tuvo que acudir a sus encantos y tratar de persuadir a la asistente de vuelo para que le ayudaran a volar a Colombia cuanto antes. Y sí que lo consiguió. "Tocaba hacer una suscripción en una página, 48 horas antes del vuelo y no tenía ni idea. Intenté calmarme porque tenía el santandereano afuera. Hablando con mi italiano, intenté solucionar".



Y continuó: "le empecé a hablar a la vieja (la azafata) y hasta picadita de ojo le eché. Al momentico me dijo, tranquila, mañana viaja. La saqué barata, pero mi maleta se quedó allá y me tengo que quedar con la misma ropa para viajar a Colombia", dijo Yoreli en sus historias, en las que le dejó un mensaje a su prometida, la futbolista venezolana Jaylis Oliveros. "Perdón Jay, pero debía utilizar la malicia latina. Echada de perros", escribió.