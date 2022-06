Yoreli Rincón fue víctima de la inseguridad en Bogotá en pleno tour

Después de pasar unos días en Bucaramanga con su familia, la futbolista Yoreli Rincón decidió visitar la capital colombiana junto a su compañera en la Sampdoria, la italiana Cecilia Re, a quien le dio un tour por la ciudad, el cual compartió con sus seguidores a través de redes. Sin embargo, en las últimas horas, la futbolista fue víctima de la inseguridad en Bogotá. Así lo registró a través de Instagram.

"La capital ayer me recibió mejor dicho", escribió la '10' en una historia. "En horas de la noche fui víctima de la inseguridad en la capital. Si alguien recibió algún mensaje en WhatsApp o redes sociales, NO ERA YO. También perdí todos mis contactos. A mí no me pasó nada yo estoy muy bien, solo fue lo material".



Yoreli publicó en historias lo que fue su visita al sector de la Candelaría y posteriormente se paseó por la Zona T. Aunque no dio más detalles del robo, la futbolista colombiana indicó que aún con el percance había tomado un vuelo para disfrutar de sus vacaciones en Perú, a donde conocería Machu Picchu. Cecilia Re, quien la acompañó para conocer Colombia, al parecer vivió el susto de su vida.



"De la preocupación por los datos del teléfono, cuentas bancarias, redes sociales, etc., no comimos ayer además que teníamos viaje", reveló Rincón en la mañana de este jueves, un poco más tranquila en Perú.