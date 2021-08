Yoreli Rincón confesó que está entusada: ¿se rompió todo por 'cachos'?

Después de casi cuatro años de relación con la también futbolista Jaylis Oliveros, Yoreli Rincón mostró que ya no hay anillo de compromiso y dio las razones. La futbolista hizo la confesión a través de una dinámica de preguntas en Instagram, en la que habló de infidelidad y unas pruebas que recibió de la misma.



Cabe recordar que la '10' del Sampdoria había terminado un noviazgo previo por la misma razón. En 2018 se conoció de su relación con 'Jay' y fue todo un "boom" tras la celebración de la Copa Libertadores en Brasil. Ahora anda en plena tusa y decidió desahogarse con sus seguidores. ¿Habrá perdón?

"Bueno por ahí me llegó el chisme, no creía al principio después miré fotos y videos, tenían hasta pruebas. Por eso es que no ven publicaciones nuestras hoy en día", respondió la futbolista colombiana a la pregunta en la que mencionaron a Jaylis y el fin de la relación por 'cachos'. "Estoy como las mazorcas, en la tusa", continuó.



Yoreli Rincón solía exhibir con orgullo su anillo de compromiso, por eso mostró en una de las historias que ya no lo tiene. Su boda con la futbolista venezolana, con quien se conoció en Atlético Huila, ya estaba siendo planificada. En varias oportunidad se había referido al tema, diciendo que la pandemia y su actualidad en Italia habían retrasado los planes.



"Cada quien sabe qué hacer con su vida, yo ya tengo 28 años. Las cosas pasan y la vida sigue", dijo Yoreli tras recordar que "con Jay íbamos a cumplir cuatro años". Pese a todo lo manifestado no cerró del todo la puerta a una reconciliación, al decir que "no es que sí, no es que no. Estoy en el proceso y quiero saber muchas explicaciones".