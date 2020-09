Yerry Mina se anotó un golazo: así le pidió matrimonio a su novia

Yerry Mina tomó una de las decisiones más importantes de su vida. Y esta vez no tiene nada que ver con fútbol, así que no se moverá del Everton FC ni nada por el estilo. El espigado defensor central le propuso matrimonio a su novia Yeraldine Molina, y ella aceptó feliz.



Con la frase “el cielo me ha revelado que tú eres la chica de mis anhelos”, Yerry publicó un video muy romántico, en el que se ve cómo fue la pedida de mano del futbolista, nacido en Guachené (Cauca). De rodillas, Mina convenció a Yeraldine de que estén juntos por el resto de sus vidas.



La romántica propuesta fue hace unos días en Palma de Mallorca, España, y junto a la pareja estuvo su amigo Jefferson Lerma.