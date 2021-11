Wanda Nara y sus revelaciones con el problema de Icardi y China Suárez

Wanda Nara habló por primera vez de su crisis de pareja con Mauro Icardi, por un escándalo de infidelidad con Eugenia la ‘China’ Suárez y lo cerca que estuvo de separarse del futbolista argentino del Paris Saint Germain.



En una reveladora entrevista, concedida a la reconocida Susana Giménez, Wanda confesó cómo fue el problema.



“Yo estaba, bueno estamos siempre juntos, somos una familia muy pegada. Estábamos en el campo. La familia estaba montando a caballo. Me pidieron una foto de las nenas para una invitación y me acordé que lo tenía en el teléfono de él (de Mauro). Entonces buscando me encontré con un chat. Al ser una persona muy conocida (en referencia a la China Suárez) y al ser dos personas muy conocidas es obvio que se empiecen a contar versiones”, empezó a relatar Wanda.



La modelo argentina consideró que el escándalo “es el precio que pago por mi impulso, en ese sentido la culpa la tuve yo porque antes de hablar con mi mejor amiga o con mi hermana lo primero que se me vino a la cabeza fue la bronca, la ira, y puse una historia (de Instagram). Siempre busqué, revisé y nunca encontré nada y cuando había algo él me lo mostraba o yo le mostraba, tenemos esa confianza, nos contamos todo”.



Wanda aseguró que nunca fue amiga de la China Suárez: “No amiga no. Tenía una relación cordial. Mi enojo fue una mirada machista y le eché la culpa a la mujer. Después empecé a verlo todo más despacio y med dije: 'Yo con vos no tengo nada'. Yo soy muy chapada a la antigua, y para mí un mensaje es (causal de) divorcio”.



Y ¿qué decía el mensaje? “Decía cosas que una mujer con los valores que tengo yo no hubiera escrito nunca y no hubiera esperado que me lo contaran del otro lado. Dicen muchas cosas, también dijeron que había visto otras cosas, contaron algo de Ibiza, nunca habíamos tenido problemas de este estilo en nuestra relación. Cuando pasó esto me calenté y puse ese mensaje en Instagram”.



La mujer de Icardi contó también cómo reaccionó Mauro y qué le dijo: “Él me dijo que si nos separábamos, se retiraba del fútbol. Él fue el que me contó que hubo un encuentro que no fue nada, que fue una tontería, el error de su vida. Yo podría haber pensado que había pasado todo, pero no fue nada. Fue acá en París. La verdad es que para mí lo más importante es haberme podido sentar con él y que él me diga la verdad. Entiendo que haya un montón de chicas que vivan su libertad, su cuerpo y su manera de ser diferente. Yo no viajaría para estar una noche con un chico”.



Además, confesó que habló con la China Suárez. “Lo primero que hice fue llamarla y pedirle perdón por esa historia que había puesto que fue un poco dura, no muy elegante. La dije en un momento de calentura. Mauro me contó las cosas cómo pasaron; él está arrepentido. Y yo seré tonta, pero creo en su palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos, creo en su arrepentiemiento. Creo que eso no es lo que queremos. Entiendo que el jugador de fútbol tiene un millón de posibilidades”.



“Yo confío en Mauro ciegamente. Si no fuera así no podría seguir con él. Mi relación se basa en la confianza. Todo pasa en la vida por algo. Esto tenía que pasar, por más que veas, revises, seas la más tóxica del planeta, si tiene que pasar, va a pasar. Fue un punto en una relación donde dices: 'podría haber sido una cosa o la otra'”, concluyó Wanda Nara.