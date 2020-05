La hermana de James rompe unos corazones: así le celebró a su novio

La cuarentena ha hecho que muchos románticos hagan enormes esfuerzos para no dejar las fechas especiales con sus parejas.

Así como la bella Juana Valentina, célebre hermana de James Rodríguez, quien sorprendió a su novio, Víctor Forero, su novio desde hace cinco años.



Mientras da sus primeros pasos como empresaria, reconoce que no es muy hábil para la decoración pero conoce a unos expertos que decoraron su casa con globos dorados y vasos y platos personalizados para el festejo.



"Happy Bday❤️ @victorforerom bendiciones amor y prosperidad te amo.. 5 and a half years and many more❤️", escribió la enamorada novia.