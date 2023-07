¿Por culpa de Armani se volverán hinchas de Boca? Video se hizo viral

El pasado sábado, en el estadio Claudio Tapia, River Plate visitó a Barracas Central por la fecha 22 del torneo argentino y un grupo de niños, seguidores de Franco Armani, se hicieron virales en redes sociales por no tener el saludo que esperaban de su ídolo.



"Armani saluda a los pibes", le gritaban desde la tribuna. "Es un muerto, no nos saluda más, no sé por qué no nos saluda, parece que no se llama Armani, que nos salude y nos saque una sonrisa", insistió uno de los niños ante las cámaras de ESPN.



"Le gritaba que me salude al menos. Cero humildad tiene. Prefiero hacerme hincha de Boca si no me saluda Armani", mencionó otro de los pequeños. Un momento que no pasó desapercibido y que se hizo viral. Estaban como locos por el saludo del arquero de la Selección de Argentina.

Al final, nunca se supo si los niños recibieron el saludo que esperaban, lo cierto es que River Plate salió con una derrota de Barracas, después del 2-1. El descuento corrió por cuenta del colombiano Miguel Ángel Borja.