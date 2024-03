Quintero se molestó: así reaccionó tras reclamo de hincha del Junior

La Selección Colombia se encuentra en España concentrada para el partido amistoso contra Rumania y en Madrid, los jugadores atendieron a algunos aficionados que estaban en la zona de concentración y Juan Fernando Quintero fue uno de los que se acercó para firmar algunas camisetas.



Sin embargo, ese momento no fue del todo agradable para Quintero, pues mientras firmaba, fue sorprendido por una hincha del Junior de Barranquilla, quien le lanzó un comentario que hizo incomodar al jugador de Racing.



La aficionada del tiburón le comentó a Juan Fernando Quintero “Junior tú papá, oíste” y el talentoso jugador no dudó en retirarse del lugar, dejando un momento de mucha tensión.



Seguido de que Quintero se retirara, la seguidora del Junior le agarró el brazo para no dejarlo ir y le preguntó por qué su molestia y al ver que no le puso cuidado, le mencionó que “no hiciste una verga”.



Hincha del Junior le reclamó a Juan Fernando Quintero, por su paso en el ‘tiburón'



🗣️ "No hiciste una verga"



📹: Archivo particular. pic.twitter.com/XE7LpfXo3n — Dilhan Almonacid (@AlmonacidDilhan) March 24, 2024

Juan Fernando Quintero continuó su camino y evitó responder, pero este reclamo deja claro que muchos hinchas del Junior no les gustó nada su corto paso por el equipo barranquillero, en el que no tuvo la oportunidad de brillar.