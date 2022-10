Se emocionó hasta las lágrimas ante Messi: imperdible reacción del 10

No todos los días te sientas en la sala de la casa de Lionel Messi, lo tienes a solas para decirle lo que llevas una vida atesorando, lo puedes mirar a los ojos para reírte con él. A muchos la emoción los desborda. A Pablo Giralt, un experimentado periodista, sencillamente lo superó.

En una charla que se presentó como eso y no como una entrevista formal en DirecTV, el comunicador le expresó toda su admiración al capitán argentino, que buscará en Catar su anhelado título mundial.



De eso hablaron: del último Mundial -que el periodista rogó no fuera el último-, del día que Hugo Tocalli armó un partido para ponerle la camiseta argentina y evitar que se fuera a jugar para España, del papel de Antonella Roccuzzo y sus hijos cuando vienen las derrotas, de los relatos más sentidos del narrador en la carrera de quien evidentemente es su ídolo y de la sorpresa para Messi: “No sabía que eras vos el que relataba”.



Pero el epílogo de la conversación sí que puso a prueba al zurdo: Giralt le agradecía el tiempo y la gentileza de permitirle entre a su casa y de pronto no pudo contener las lágrimas. Se disculpaba tratando de evitar la cámara mientras Messi se tiraba hacia atrás en el sillón, sin saber bien qué hacer, hasta que le agarró el brazo y simplemente le dijo: “gracias”.

Agradecido con la vida de poder haber cumplido uno de mis máximos sueños.

Gracias Leo por tu calidez y sencillez.

Sos muy grande.

Y gracias a todos los que se emocionaron igual que yo y me acompañaron en este maravilloso viaje.

Te quiero, Leo!

❤️🙏🙌❤️ pic.twitter.com/Nd6tUsXkdD — Pablo Giralt (@giraltpablo) October 21, 2022



El periodista se fue calmando a partir de ahí y le confesó: “soy un pibe de Venado Tuerto, mi ciudad, que soñó toda mi vida con hacer esto. Pero jamás pensé que iba a tener la suerte de poder acompañarte con mi relato, con mi amor para tu carrera y te lo agradezco de todo corazón”, dijo.



“Gracias a vos. A mi me emociona poder llegar así a las personas en la Argentina o el mundo en general que siempre me acompañó, me admiró desde lo futbolístico o la persona; que puedan llegar a conocer a través de esto, de la entrevista, de la pantalla y yo también soy un agradecido por el cariño que conseguí en mi carrera”, concluyó Messi.