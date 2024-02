Se calentaron y hubo despido al aire: rifirrafe de periodistas en Cali

Los espacios de opinión en el fútbol son fuente de discusión, de debate y de no pocos alegatos que a veces se suben de tono más de la cuenta.

Así, tal cual, ocurrió en las últimas horas en el programa Sin anestesia de Zona libre de humo en Cali.



Los protagonistas fueron los periodistas Carlos ‘Petiso’ Arango y Jorge Puerto y la discusión llegó a tal límite que el primero le dijo al segundo que saliera del programa. Un despido al aire.



Los límites se pasaron una y otra vez y fueron descalificadores sobre las fuentes de información de uno y otro y hasta el aspecto físico, por lo cual ladino exigió respeto.



Así fue el contrapunteo entre los periodistas:



-Jorge Puerto Ladino: “Ahora sí creo que puedo hablar”.

-Carlos Arango: “Claro que puede hablar. Aquí hay democracia. Acá todos pueden hablar. No te hagas la víctima que eso no me gusta”.

-Ladino: “Yo no me estoy haciendo la víctima, el que está irascible es usted y no tengo la culpa. No digamos mentiras para quedar bien. Ahora sí, según las estadísticas el jugador Galván ya tenía cuatro goles en cinco partidos acá”.

-Arango: “Las que te mandan tus amigos siempre. Las que nunca conseguís vos”.

-Ladino: “Será que vos consigues muchas”.

-Arango: “Más que vos, sí. Respeta”.

-Ladino: “Dejemos ahí porque hoy a usted no se le puede hablar”.

-Arango: “Te pasó la Sansón. Te bajaste el cabello y estás de piedra”.

-Ladino: “Respete y no se meta conmigo”.

-Arango: “Haceme un favor y retírate. A medio día hablamos. Chao, hablamos”.

-Ladino: “Yo no tengo que hablar con usted nada”.

-Arango: “Por favor, te salís de la transmisión. En la mañana no te quiero. No quiero contar contigo, tú lo sabes”.

El ambiente entre los periodistas deportivos en Cali, desde hace días, está para alquilar balcón.



Hoy, porque hay una nueva a diario, ‘Petiso’ vs Jorge Puerto Ladino. pic.twitter.com/M7cjyzyuLe — Paolo Arenas (@PaoloArenas) February 5, 2024

Lo cierto es que un día después seguían ambos panelistas en el episodio del programa, que se enfocó en asuntos futbolísticos.



Por eso muchos se pronunciaron en las redes sociales asegurando que las discusiones personales no suman en los debates deportivos e incluso que las discusiones serían parte de un libreto. En todo caso, esta discusión pareció muy real y efectivamente sobrepasó algunos límites.