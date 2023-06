Vuelve y juega: ¿qué tiene 'Tino' Asprilla contra Shakira? Duro regaño

Si algo hay que reconocerle a Faustino Asprilla es su valentía: ¡solo él se atreve a discutir con tres mujeres en contra de Shakira!

El ex futbolista volvió a criticar a la cantante y a ponerse del lado de Piqué en la disputa entre ambos por su divorcio y lo hizo frente a sus compañeras Liche Durán, Pilar Velásquez y Melissa Martínez en ESPN.



Esta última compartió apartes de la discusión en la que él acusaba a Shakira de volver a criticar a Gerard Piqué en su última canción, lo que hizo que las tres salieran en defensa de la artista.



"La última canción de Shakira, leí en Mundo Deportivo que le metió un vainazo. Hay una frase contra él", criticó Asprilla.

Como reconoció que nunca ha escuchado la canción, le tocó aguantar el regaño: "¿Cuál es la rabia con Shakira?", preguntó Durán. "Mundo Deportivo es barcelonista y va a defender a su ídolo, que es Piqué", dijo Velásquez. "​Ya ella lo superó, supéralo tú", remató Martínez.

​Hace unos meses, también en ESPN, Asprilla había dicho: "Piqué es mi ídolo" y ante la crítica de Melissa él contestó: "Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Me casé y tuve un hijo que se llama Santiago. Me casé, pregúntele a él (Víctor Hugo Aristizábal). Usted no vio que me quitaron toda la plata que tengo...”.