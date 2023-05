Tulio Gómez es todo un galán: viral coqueteo en vivo a Sheyla García

¡Vaya manera de eludir preguntas, don Tulio! El máximo accionista del América de Cali, quien ya aseguró que "no busca técnico" y que "sería un irrespeto" con Alexandre Guimaraes -quien está peleando Cuadrangulares Semifinales- supo salirse por la tangente tras ser consultado por Alejandro Restrepo y Lucas González.



Y es que entre los rumores, el nombre de ambos entrenadores, uno del Deportivo Pereira y otro de Águilas Doradas, aparecieron como opciones para el América en el segundo semestre, a pesar que los 'Diablos Rojos' están en la pelea por el título. 'Guima' firmó hasta junio de 2023 y todavía no renueva. Esa es la razón por la que se especula con su salida.



Lo cierto es que Tulio Gómez sacó sus dotes de conquistador para evitar la comprometedora pregunta en Saque Largo, de Win Sports. "¿Quién le gusta más? ¿Alejandro Restrepo o Lucas González?", preguntó Eduardo Luis López. El directivo respondió coqueteándole a la periodista Sheyla García.



"No, no... me gusta más Sheyla", dijo Tulio. Una respuesta que nadie se esperó y que provocó la risa de todos en Saque Largo. "La clavó en el ángulo", "Don Tulio, muy buena respuesta", mencionaron en el set. Desde Medellín, Sheyla reaccionó con un "¡Ay lo amo!", después de mostrarse sorprendida con la declaración del directivo.