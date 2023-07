Tulio Gómez confirma candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca

Este lunes 24 de julio, Tulio Gómez, presidente del América de Cali confirmó su candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca. Sus aspiraciones políticas habían sido anunciadas en los últimos días.



En diálogo con Diario AS, aseguró que sus intenciones iba más allá de su vínculo con el América de Cali pues su vocación es servir. “El otro día un hincha me decía que si yo había armado el equipo para quedar campeón o para sacar un millón de votos. Yo nunca usaría al América para hacer política, soy muy respetuoso. Y soy mal político, estos días salí a los barrios a recoger firmas y me daba pena decirle a la gente que firmara. Tengo varias empresas, pero no estoy en el día a día. Yo manejo el bosque y los subalternos, los árboles”, dijo Tulio Gómez.



“Ni siquiera había pensado en la Gobernación, pero es una vocación de servicio. Yo ya estoy por encima del bien y del mal. Si Dios quiere quedo gobernador, pero ya después me pensiono”, añadió.



“El tiempo de la Corrupción se acabó, me complace comunicarles mi decisión de participar con candidato a gobernador por el Valle Del Cauca”, escribió este lunes en sus redes sociales.

El tiempo de la Corrupción se acabó 😎 me complace comunicarles mi decisión de participar como candidato a gobernador por el #ValleDelCauca pic.twitter.com/uzALMkrd02 — tulioagomez (@tulioagomez) July 24, 2023

“A la clase política le dejó claro, estoy inhabilitado… Si estoy inhabilitado para robar”, agregó Gómez en otro comentario en su cuenta de Twitter.