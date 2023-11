La versión alemana: Toni Kroos crea su propia Kings League

La moda del torneo de Gerard Pique en Europa no para. Ahora el volante alemán, Toni Kroos, realizará su propio torneo, basándose en la idea del ex futbolista español de atraer gente que no ve fútbol común en un formato corto y entretenido.

El jugador estará aliado con el streamer alemán Elias ‘Eligella’ Nerlich, para crear la Icon League. Una especie de la Kings League pero en el país teutón, que sería estrenado para mediados del 2024.

El lunes 6 de noviembre, Toni y 'Eligella' anunciaron la creación de la Icon League a través de sus redes sociales. En sus comunicados, explicaron el objetivo central de la liga: atraer a personas que no suelen estar familiarizadas con el fútbol y desean adentrarse en este apasionante mundo. La competición contará con la participación de streamers, futbolistas y personas vinculadas al ámbito musical, cuyos nombres se irán dando a conocer en los próximos meses.

Hasta el momento, esta es la única información disponible sobre la Icon League, y se espera que las próximas noticias se vayan revelando en los meses venideros. Se anticipa que este torneo pueda seguir una fórmula similar a la iniciada por Gerard Piqué, que busca ofrecer una experiencia futbolística más entretenida e inesperada, al igual que el evento español.