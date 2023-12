Teófilo Gutiérrez estaría en líos judiciales: visto en la Fiscalía

El experimentado delantero de 38 años Teófilo Gutiérrez se encuentra sin equipo tras salir del Deportivo Cali al finalizar temporada de Liga BetPlay 2023-II y mientras define su futuro como futbolista, el barranquillero sigue generando noticias, pero fuera de las canchas.

Gutiérrez fue visto en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación de Ibagué y aunque no se sabe el verdadero motivo de su visita a dicho lugar, podría estar relacionado al caso de acoso sexual en el que fue envuelto hace poco.



La imagen de Teófilo Gutiérrez entrando a la Fiscalía fueron dadas a conocer en la red social de X por el usuario Juan Emprendedor, quien se encargó de difundir la presencia del futbolista en aquel lugar.



Cabe recordar que Teo fue acusado por una mujer de logística quien aseguró que en el entretiempo del partido Deportes Tolima y Deportivo Cali en el estadio Manuel Murillo Toro, por la jornada 3 del cuadrangular A del pasado 25 de noviembre, el jugador aparentemente tocó una nalga y por esa razón, decidió realizar la denuncia.



⚽ El jugador Teófilo Gutiérrez vino a rendir indagatoria en horas de la mañana a la ciudad de Ibagué por un presunto caso de acoso sexual en las instalaciones de la @FiscaliaCol.



Se espera conocer más detalles sobre el particular. pic.twitter.com/WSNOY2Y7Cs — Juan Emperador 👑 (@JuanDAlvisB) December 27, 2023



​Pese a ello, Teófilo se defendió en su momento y en un comunicado explicó que respetaba a las mujeres y desmintió dicha acusación.



“Frente a las noticias que han venido circulando en los últimos días, con ocasión a una supuesta conducta realizada por mi parte (...) es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo”, dijo en su momento Teófilo Gutiérrez.



Por ahora, habrá que esperar en qué termina todo este lío judicial y se den a conocer detalles de la visita del jugador a la Fiscalía, aunque cabe resaltar que hasta ahora no se conocen pruebas de lo hecho por Teófilo a la mujer en aquel partido en el que ganó el pijao por un marcador de 4-2.