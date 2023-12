Stalin Motta: ‘En Nacional me costó porque habían muchas estrellas’

Finalmente en este 2023 Stalin Motta le dio fin a su carrera como futbolista profesional, luego de haber estado activo por 17 años como jugador. Teniendo su reconocido paso por la Equidad, donde fue capitán e ídolo, además de haber estado en otros equipos como Atlético Nacional, Barcelona de Ecuador, y Cúcuta Deportivo, sitio donde se retiró.

Ante esta trayectoria en donde Motta estuvo en pocos equipos, el exjugador bogotano habló sobre su paso con el conjunto ‘verdolaga’, donde estuvo en durante un año entre 2010.

Durante una entrevista en el programa El Vbar de Caracol Radio, el exjugador de 39 años habló sobre su poca adaptación que tuvo en Atlético Nacional, donde no pudo ser un volante como estaba acostumbrado en Equidad.

Adaptación en Atlético Nacional: “Me costó el cambio de irme de un equipo de obreros a un lugar donde habían jugadores de diferentes características, de pronto con más nombre, y yo estaba acostumbrado a otras cosas. Coger cien veces la pelota en un partido a solamente recibir el balón 10 veces como me pasaba en Atlético Nacional. Aunque son momentos y se disfrutaron de igual forma, aún así le doy gracias a Dios por haber podido vestir esa camiseta y todas las demás con las que estuve”.



¿Mucha estrella en el equipo verde?: “Sí, ese tema es complejo cuando uno tiene otras características, viendo y jugando de otras formas, siendo como más un jugador de equipo, más un obrero, y encontrarme a eso me costó bastante por lo que te digo, y desarrollar el fútbol que uno tiene. Porque esto es un deporte en equipo, pero bueno no es cuestión de señalar, es simplemente de buscar el por qué de pronto no se dio algo, y desafortunadamente no se pudo brillar como quería. Pero feliz de poder haber vestido esa camiseta”.