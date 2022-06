Shakira y Piqué, del amor a la guerra: arde puja por custodia de hijos

En la misma medida en la que fue un fenómeno mediático el romance, ahora se vive, minuto a minuto, la separación.

Medios de todo tipo y en distintos países del mundo hablan de la supuesta infidelidad que le costó a Gerard Piqué el amor de Shakira, su pareja en los últimos 12 años y madre de sus dos hijos.



La que parecía una pareja perfecta ya no lo es, y no parece un tema del momento sino más bien una situación que ya tendría varios meses, a juzgar por la última publicación que la cantante tiene con el deportista, que data del 13 de marzo, mientras que en las redes de él hay que ir hasta el 9 de julio de 2021 para verlo en familia.



El tema ahora ya no es solo el impacto de la separación, que según la revista Hola le habría generado a ella una crisis nerviosa en los últimos minutos. Esta es la parte de la historia en la que aparecen lo abogados.



Según el portal Informalia, perteneciente al medio español El Economista, ambos han dado orden para iniciar el proceso de separación de bienes y los trámites legales para la custodia de sus hijos Milan y Sasha. Ahí se anticiparía un conflicto complicado.



“La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos. Un traslado trastocaría su vida y no ve la necesidad. Las mismas fuentes nos indican que ninguno de los dos está dispuesto a ceder en este punto, por lo que de no llegar a un acuerdo amistoso, las cosas podrían ponerse feas”, se lee en el medio, que asegura que consultó "fuentes confiables".



Shakira vivió en Estados Unidos y más recientemente en Bahamas, desde donde se trasladó a España. Ahora que no tiene razones para seguir allí quiere irse cuanto antes, pero al parecer Piqué no se lo dejará ni mucho menos fácil. Del amor al odio...