¿Miss BumBum, objetivo de Piqué? Voluptuosa modelo le habló a Shakira

La supuesta infidelidad de Gerard Piqué, que habría terminado con una relación de cerca de doce años, ha dado para todo tipo de comentarios, tendencias en redes sociales y hasta memes.

Y en medio de las discusiones apareció una voz que suma polémica a la situación del español, quien ya estaría viviendo nuevamente en su apartamento de soltero en Barcelona.



Se trata nada menos que de la modelo Suzy Cortés, más conocida como Miss BumBum, quien ha revelado que el futbolista intentó conquistarla en el pasado, en declaraciones al diario NY.



"Éste no vale nada… Fue él, el que me mando mensajes directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron Messi y Coutinho, porque son grandes esposo y respetan a sus parejas. Shakira no se merecía esto", dijo.



“Yo era amiga del expresidente del Barcelona Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”, recordó la creadora de contenidos para adultos.



La brasileña dijo que Piqué fue uno de los primeros en enviarle mensajes que desaparecían y deseó que la artista colombiana no siga con un hombre que no la valora.