¿Shakira sufriendo por desamor? Acusan a Gerard Piqué de infidelidad

Según información divulgada por el Periódico de Cataluña y replicada por distintos medios españoles como Marca, la popular pareja integrada por el futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira estarían atravesando una terrible crisis e incluso se habla de una separación. La información fue publicada en exclusiva y entrega los motivos por los que la colombiana no habría vuelto a aparecer junto a su pareja y padre de sus dos hijos.



"La cantante lo ha pillado con otra", aseguró una de las periodistas del podcast ‘Mamarazzis’. Justamente, las españolas Lorena Vázquez y Laura Fa, del mencionado espacio informativo, indicaron que la pareja que lleva 12 años de relación, estaría por separarse.

"Lo que me comentan a mí (según sus fuentes), Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, indicó una de las periodista de 'Mamarazzis'.



La colombiana que recientemente lanzó la canción titulada "Te felicito" junto al reggaetonero Rauw Alejandro, habría descubierto la infidelidad del futbolista del FC Barcelona, según lo comentado por las periodistas españolas, y esa sería la principal razón por la que no se le ha vuelto a ver junto al padre de sus hijos, Milán y Sasha.



La pareja no ha desmentido la información que ya se toma los principales medios de entretenimiento en Europa.