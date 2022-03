Derretida por Piqué: amoroso mensaje de Shakira por nuevo récord

Gerard Piqué de plácemes pues, a sus 35 años, acaba de completar los 600 partidos con el FC Barcelona, no solo como una ficha más del plantel sino como un imprescindible para Xavi. Solo Messi, el propio Xavi, Andrés Iniesta y Sergio Busquets superan ese número.



Por eso Shakira no dudó en rendirse a los pies de su pareja y padre de sus hijos: “¡600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras”, escribió en su cuenta de Instagram.



“Estás hecho de un material que solo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta de que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas”, añade la cantante.







"Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; Porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional", concluyó la cantante colombiana, evidentemente derretida de amor por su pareja.