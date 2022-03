¿Leo se cansó del PSG? Jorge Messi ya habría llamado al Barcelona

Aunque se esperaba que la historia fuera otra, Lionel Messi no la pasa bien en el París Saint-Germain; ha sido objeto de duras críticas y ahora hasta lo abuchean al salir a la cancha. Así pasó este domingo frente al Bordeaux. Todo se recrudeció con la eliminación del equipo esta semana en la UEFA Champions League a manos del Real Madrid en el Bernabéu.



El '10' argentino es el mayor asistente del equipo (suma diez en la temporada) y ha conquistado 7 goles (2 en Ligue 1), sin embargo, al aterrizar en 2021 a París como uno de los fichaje más importantes de los últimos tiempos y con el rótulo del mejor jugador del mundo, todos esperaban que con PSG continuaran esas hazañas goleadoras, las mismas que lo llevaron a brillar en el FC Barcelona. Nada ha resultado y ahora con la eliminación de Champions a cuestas, todos apuntan al '10'.



Ahora, surgió una información que sin duda anima al barcelonismo, pero que no deja muy contentos a los aficionados parisinos. ¡Sería una bomba! Se dice que Leo no está cómodo en el PSG y que quiere volver a vestirse de azulgrana. Allí lo espera su amigo Xavi Hernández.



Según lo referenciado por diferentes medios en España, el periodista Gerard Romero contó que Jorge Messi, padre y agente de Leo, habría llamado al club catalán en los últimos días para hablar sobre la posibilidad de su regreso. Cabe recordar que al '10' le hicieron una propuesta cuando ya estaba prácticamente arreglando con el PSG y eso incluía una significativa reducción de su salario. Para el volante argentino esto no sería problema y ahora pensaría en volver y aceptarla.