¿Messi regresará al Barcelona? Esto debe pasar para decir adiós al PSG

Este domingo, luego que Leo Messi se llevara el abucheo de su vida en el Parque de los Príncipes, siendo señalado de la eliminación en Champions League, se conoció que Jorge Messi habría puesto en marcha la operación "de regreso al Barcelona". Sí, así tal cual. El '10' argentino no la está pasando bien en el PSG y al parecer su padre, quien además es su agente, estaría contactando a la directiva azulgrana para intentar su retorno.

Así lo aseguró el periodista Gerard Moreno a través de Twitch, asegurando que "ya hace unos cuantos días su papá ha hecho más de una llamada". Según el español, Jorge estaría contactado a la directiva para analizar un posible retorno del '10', a quien le hicieron una propuesta para renovar cuando ya estaba prácticamente arreglado con el París Saint-Germain. Esta incluía una disminución en su salario, la cual para Leo nunca fue problema. Así lo dijo su padre en su momento.



Ahora, cuando Messi no encuentra la manera de capitanear la nave, cuando no llueven sino críticas y muchos lo responsabilizan de la eliminación en Champions a manos del Real Madrid, Leo estaría anhelando un regreso a casa. En FC Barcelona lo quieren de vuelta, eso no es un secreto, empezando por el entrenador Xavi Hernández, quien fue su compañero y amigo. Todavía sigue llenando de elogios al '10'.



Pero, ¿qué debe pasar para que Messi regrese al Barcelona? Lo primero es negociar con el PSG pues tiene contrato hasta junio de 2023. El volante del equipo parisino fue presentando en agosto de 2021; una gran apuesta pensando en recuperar la Ligue 1, en la que marchan líderes con 15 puntos de ventaja sobre el Marsella, y de paso, aspirando a conquistar la Champions League. Sin embargo, del torneo europeo se despidieron en octavos. Durísimo golpe que le cobraron este domingo a Leo en el partido frente a Bordeaux. Silbidos y abucheos nunca antes vistos en su contra.



Además de arreglar con el París, Messi también tendrá que hacer una importante reducción en su salario y todo para poder encajar en el Barca. Ese fue el principal problema para su renovación en 2021. Lo otro será recuperar relaciones con las directivas azulgranas, pues tras su salida tanto él como su padre hicieron algunos comentarios sobre Joan Laporta, presidente del club.



También hay otro tema álgido y es la supuesta mala relación con Gerard Piqué, a quien tacharon de "judas" tras la salida de Messi de España. Se dijo incluso que el central orquestó la no renovación del argentino. Ahora hay rumores sobre una supuesta única exigencia para su regreso, ¿tendrá que ver con Piqué? Amanecerá y veremos...