Sexo y fútbol: un contexto lleno de escándalos en los últimos años

El contexto del fútbol va más allá de la práctica deportiva. Fuera de las canchas, miles de factores rodean la vida de los protagonistas, uno de ellos la intimidad. Escándalos, prejuicios, extorsiones, filtraciones, son palabras que han caracterizado la privacidad de los futbolistas en los últimos años.

En las últimas horas se supo de la demanda que Ezequiel Lavezzi( a través de su abogado) a puesto en conocimiento de la Fiscalía, sobre un caso de extorsión que él y su actual pareja están viviendo por medio de las redes sociales, puesto que les están pidiendo grandes sumas de dinero, a cambio de la no publicación de fotos y videos que tras la descripción de los delincuentes, son reales, y ponen en peligro la intimidad de la pareja.

No es la primera vez que le sucede algo similar al exfutbolista argentino. Años atrás, en internet se publicaron fotos en las que el el deportista aparecía con su pareja del momento disfrazados, causando total repudio en el contexto del entonces jugador activo de fútbol.

Lavezzi no es el único caso. La Selección de Francia vivió uno de los momentos más bochornosos de su historia luego de que en medio de una concentración se revelara el escándalo que involucraba al jugador Mathieu Valbuena, por un video en el que él aparecía junto a una mujer teniendo relaciones sexuales, siendo parte de un chantaje en el que se le pedía una cifra de 150.000 euros por la no publicación del video. En el caso, fueron relacionados los también jugadores Karim Benzemá y Djibril Cissé , quienes aparentemente eran parte del chantaje pero al final no se comprobó nada.

Por último, otros de los casos más recordados es el de Vagner Love, quien al igual que Delle Alli, fue señalado de estar en un video sexual, pero a diferencia del jugador inglés, el brasilero fue implicado junto con una actriz porno, quien tuvo relaciones con el futbolista durante una fiesta privada y aparentemente fueron grabados por un hombre quien también estaba presente en la fiesta, el futbolista siempre negó que era él quien aparecía en el video.