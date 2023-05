Sebastián Villa se declaró inocente en juicio por caso Daniela Cortés

El futbolista colombiano Sebastián Villa se presentó este lunes en los Tribunales de Lomas de Zamora, dando continuidad al juicio por violencia de género tras la denuncia que hizo en 2020 su expareja, Daniela Cortés.



El extremo de Boca Juniors fue titular en el Superclásico que ganó River Plate con gol de Miguel Ángel Borja, donde fue recibido con crudos cánticos de la hinchada millonaria en el Monumental. "Villa se va preso" y "Ese es el equipo del violador", fueron algunas de las frases en contra de Villa.



En medio del juicio por "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas", Sebastián Villa se declaró "inocente" y aseguró que fue un hecho que "nunca cometí el hecho del que se me acusa".



El futbolista insistió en que su expareja era "manipuladora" y "celosa", y que era él quien recibía "golpes en casa". También aseguró que Daniela lo insultaba y lo amenazaba si no seguían juntos. "Me dijo: 'si usted no me da el vuelo privado para Colombia y 150 mil dólares, yo le daño la carrera'. Ahí yo me asusté mucho", aseguró.



Villa, quien por primera vez se presentó a rendir declaración, indicó que su expareja lo "arañaba" y que "usaba manga larga por vergüenza para que mis compañeros no vieran que me golpeaban en casa", dijo sobre la colombiana que conoció en 2018 cuando jugaba con Deportes Tolima y que tras fichar con Boca Juniors lo acompañó en Buenos Aires.



La fiscal especializada en violencia de género, Verónica Pérez, analizó exámenes psicológicos, pericias, chats y testimonios de amigos y allegados tanto de la víctima como del victimario. Los testigos de Daniela Cortés "ratificaron que el colombiano amenazó con contratar a un sicario para matar a un familiar de su ahora expareja", recapituló Infobae.



Por otro lado, Villa también habló de lo vivido en el Monumental, donde los hinchas de River Plate calentaron el Superclásico con cánticos sobre su situación judicial.



En declaraciones recogidas por Olé, el colombiano aseguró que "fue muy duro, me gritan cosas en la cancha, es muy difícil para mí. Yo confío en Dios, yo llevaba a Daniela a la iglesia, hablo con Dios, todo los días le pido a Dios. Yo soy una persona inocente. Nunca le haría daño a ninguna persona".