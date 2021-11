Panelista de ESPN renunció al aire: se va por una seductora oferta

Una baja importante en ESPN F90, reconocido programa deportivo del canal argentino, que conduce Sebastián el ‘Pollo’ Vignolo. Este martes se dio una renuncia al aire, en vivo y en directo, que cayó mal para los televidentes y el desarrollo del programa.



Sebastián Domínguez, uno de los exfutbolistas que participa como panelista, se despidió en una emotiva conversación y confirmó cuál será su futuro.



“Dejo el programa. Me ofreció Hernán Crespo trabajar con él y dije que sí a la oferta, con mucho orgullo. Tenía que ser algo así para dejar este lugar, que me cierre desde lo deportivo y desde lo humano. Me gusta el mensaje de Crespo”, dijo Seba Domínguez, quien hará parte del cuerpo técnico de Sao Paulo FC.



¡Muchas gracias @sebadominguez6 por todos estos años junto a nosotros en ESPN! ¡Éxitos en esta nueva experiencia junto a Hernán @Crespo! 🙌



¡Te vamos a extrañar y bancar siempre! ❤️ pic.twitter.com/zNPBi9s7QH — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) November 30, 2021

Domínguez fue reconocido por su claridad para expresar sus pensamientos y muchos se han visto reflejados con su manera de ver el fútbol.



Ahora trabajará en Brasil, una liga que conoce, pues en su época de futbolista jugó en Corinthians.



Así se despidió Domínguez de ESPN: