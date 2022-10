Si gana M. City, Gundogan no festeja con bella esposa: ¡nada le gusta!

Sara Benamira es más que bella, millonaria, exitosa modelo y feliz pareja del alemán Ikai Gindogan, una de las estrellas del Manchester City.

Su deslumbrante belleza contrasta con su exigente paladar, pues ha armado un tremendo revuelo en Manchester al criticar en sus redes sociales a todos los restaurantes y afirmar que, por mucho que ha buscado, "sirven una comida horrible".



El lío llegó hasta el jefe de su marido, Pep Guardiola, quien bromeó con la queja pues es dueño de un reconocido restaurante de comida español: “Lo que me decepciona es que no han estado en mi restaurante, eso es lo que me molesta. Gundo no va a jugar ni un minuto más esta temporada".



¿Jugará este sábado contra Southampton? ¡Lindo lío armó la bella y exigente Sara!