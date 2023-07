Ryan Giggs, absuelto de la justicia: se acabó proceso por violencia

El exfutbolista del Manchester United, 64 veces internacional y antiguo entrenador de la selección de Gales, Ryan Giggs, no se enfrentará a un segundo juicio, después de que la fiscalía se haya retirado del proceso por presunta violencia de género contra su exnovia Kate Greville y la hermana de esta, Emma.

El fiscal Peter Wright confirmó este martes la retirada de los cargos debido a que finalmente las hermanas han decidido no prestar testimonio, condición para que se celebrara ese segundo juicio previsto para el 31 de julio. Wright ha explicado que Greville ha "manifestado no querer declarar" en este nuevo proceso, por la razón de que el primer juicio el año pasado ya les habría "pasado factura" a ella y a su hermana.



"No ha sido una decisión fácil", ha afirmado el letrado, para añadir que, sin el testimonio de las denunciantes, el proceso no tenía perspectivas de prosperar. Giggs, de 49 años, estaba acusado de "comportamiento controlador o coercitivo" y de agresión contra su exnovia, de 39, entre agosto de 2017 y noviembre de 2020.



También estaba imputado por presuntamente agredir a Emma con un codazo en la mandíbula durante una pelea en su casa de Worsley, en Manchester (norte de Inglaterra), el 1 de noviembre de 2020. Giggs negó todos los hechos de los que se le acusaban en un juicio que duró un mes y terminó el agosto pasado, cuando el jurado no alcanzó ningún veredicto.



Fue entonces cuando la acusación solicitó al tribunal un nuevo juicio, que estaba previsto para el 31 de julio, después de que la jueza Hilary Manley aceptara la propuesta de que las hermanas volvieran a declarar, lo que al final no ha sucedido.



Por su parte, Chris Daw, abogado de Giggs, ha dicho que este "está profundamente aliviado de que el proceso judicial haya acabado, tras casi tres años en los que ha estado luchando para limpiar su nombre". Reitera que él "siempre ha sido inocente" y dice que tiene muchas ganas de "reconstruir su vida y su carrera como un hombre libre".



EFE