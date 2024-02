Rivaldo envió sentencia a James Rodríguez: ‘No puede vivir del pasado’

James Rodríguez sigue siendo tema en el fútbol brasileño, pues no se puede creer que semejante talento se esté desperdiciando y no esté jugando en Sao Paulo.



Y es que el colombiano llegó al Tricolor paulista con mucha expectativa, pero no las cumplió y solo seis meses después de su llegada, se espera que se desvincule de su club. Sin embargo, el jugador no ha llegado a un acuerdo y todavía hay detalles para arreglar, y mientras tanto James se está entrenando con sus compañeros, a la espera de definir su salida y cambiar de equipo.



Así, Rivaldo reaccionó al tema de James Rodríguez, y, en charla con ‘Betfair’, expresó lo que puede hacer el colombiano con su carrera.



Rivaldo expresó que “James Rodríguez puede tener espacio en cualquier club, pero hay que saber si quiere o no ser el jugador que tiene capacidad para ser”.



Además, sentenció que James “no puede vivir en el pasado, tiene de vivir el presente”.



Sobre el poco protagonismo que tuvo James en Sao Paulo, Rivaldo fue cuidadoso al opinar: “No sé qué pasó en São Paulo, si tuvo todas las oportunidades que esperaba tener. Jugó 14 partidos, pero si jugó 3 o 5 minutos, cuenta como un partido, pero no sé exactamente cuántos partidos jugó. Seguramente no jugó 14 partidos. (Es necesario) saber si realmente no tuvo la oportunidad o si no estuvo al 100%. Listo para jugar”.