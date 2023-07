DT de Castaño y Cambindo se salió de la ropa en rueda de prensa: VIDEO

El que no arrancó la temporada en Liga de México con pie derecho fue el técnico del Cruz Azul, Ricardo 'Tuca' Ferretti. El brasileño explotó en la rueda de prensa post-partido, al no ver la presencia de periodistas. Atlas la organizó una conferencia virtual y 'Tuca' prefirió marcharse sin responder preguntas.



"Esto ya se acabó", dijo el entrenador de Cruz Azul, haciendo referencia al protocolo que se empleó en medio de la pandemia por Covid-19. Salió enfurecido por el manejo de la rueda de prensa en Guadalajara, donde su equipo cayó 2-0 en la primera fecha del torneo apertura. Los colombianos Kevin Castaño y Díber Cambindo tuvieron acción.



"Solo voy a contestar a las personas que están aquí, para esto vinieron. A ver, esto ya se acabó, esto ya se acabó, no entiendo por qué tema aquí nos tienen, no entiendo, hay 25.000 personas allá adentro en la tribuna, ¿por qué no pueden bajar aquí a entrevistarme?", les reclamó el entrenador antes de abandonar la sala de prensa.