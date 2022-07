Gracias, Gareca: emotivo mensaje de piloto del avión en que dejó Perú

Perú no se repone a la salida de Ricardo Gareca como entrenador de la selección blanquirroja. El argentino no solo clasificó a un Mundial luego de muchos años, también jugó una final de Copa América y, lo más importante, dejó un legado que volvió a poner al fútbol peruano en el panorama mundial.



Su no renovación cayó muy mal. Incluso, provocó otro duro golpe a la Federación Peruana de Fútbol con la salida de su Director Deportivo, Juan Carlos Oblitas.



Y hasta el piloto del avión en el que Gareca abandonó Lima para viajar a Argentina, expresó su gratitud y cariño al entrenador argentino, aprovechando que transportaba al ‘Tigre’.



“Agradecerle por estos siete años vividos, donde nos devolvió la ilusión al llevarnos a un Mundial después de 36 años. Llevarnos a una final de la Copa América y romper rachas que eran casi imposibles. Muchas gracias profe y acuérdese que siempre las puertas de nuestro Perú estarán abiertas para usted”, fue parte del emotivo mensaje del piloto a Gareca, quien agradeció el detalle y fue aplaudido por todos los viajeros.