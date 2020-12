Revelan la razón de la soltería de Daniela Ospina: ¿duelo superado?

La empresaria y modelo Daniela Ospina reveló en sus redes sociales que está nuevamente soltera, después de dos años de noviazgo con el también empresario Harold Jiménez.

Ante las preguntas de sus millones de seguidores, ella optó por contar que está disfrutando de nuevo de la soltería.



Muchos se preguntaron qué pasó entre ella y Jiménez, pues no hace mucho intercambiaban cariñosos mensaje de cumpleaños y parecían tener una relación estable.



Pues en las últimas horas el programa La Red de Caracol Televisión contó los posibles motivos de la ruptura, que se habría producido hacia el pasado mes de octubre.



"Según la información recibida, terminaron en octubre y no hubo un por qué de fondo, simplemente él vive en Colombia y ella en Miami, por lo que llevar una relación a distancia no fue para nada fácil", explicó la fuente.



En efecto, Daniela está en Estados Unidos con su hija Salomé, producto de su matrimonio con James Rodríguez, y con su mamá y por ahora está enfocada en sus estudios.



De todas maneras, no faltaron los coquetos que enviaron mensajes a su cuenta de Instagram, preguntando si ella está abierta a iniciar una nueva relación.



Ambos borraron de sus perfiles las fotos en pareja y solo conservaron las piezas publicitarias para una marca de ropa.