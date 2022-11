El día que Nacional le arrebató a Millonarios un técnico mundialista

Millonarios quiso dar un golpe en el fútbol colombiano y Atlético Nacional le quitó la posibilidad, le arrebató una flamante contratación y terminó obteniendo la gloria debido a que se le adelantó a su rival.



Sucedió en 2015: Gustavo Serpa, máximo accionista del equipo azul de Bogotá, adelantaba conversaciones con Reinaldo Rueda Rivera, quien acababa de dirigir a Ecuador en la Copa Mundo de 2014; sin embargo, Juan Carlos de la Cuesta, presidente de Atlético Nacional, se avivó y terminó llevándolo al verdolaga.



La increíble anécdota fue revelada por el mismo Reinaldo, en medio del conversatorio ‘Desarrollo y estrategias en la alta competencia: Los mundiales, una experiencia por vivir’, promovido por el club Atlético Nacional.



“Estaba casi que listo en Millonarios, y me llamó Juan Carlos de la Cuesta y me dice que quería hablar conmigo. Le dije que yo al otro día viajaba a Bogotá, y me dijo: ‘No, usted es el técnico de Nacional, lo vamos a publicar en las redes´, y no habíamos hablado nada de nada…yo estaba haciéndome cortar el pelo para irme a Bogotá, para hablar con Gustavo Serpa”, contó ‘RRR’.



“Al otro día, llegó De la Cuesta a Cali, acompañado de Víctor Marulanda, y cómo le decía que no a Atlético Nacional, a pesar de que algunos amigos me decían que estaba loco y que esperara trabajar con otra selección”, añadió Rueda.



Reinaldo también confesó que cuando llegó a Medellín, ya como DT de Nacional, tuvo que reunirse con la barra ‘Los del Sur’, que estaban en desacuerdo con su contratación. “Dijeron que nos teníamos que ir; que Pedro Zape era del Cali, que yo era del Cali, que qué hacíamos aquí”.



Lo demás es historia: Reinaldo Rueda ganó dos Ligas, una Superliga, una Copa Colombia, la Copa Libertadores (2016) y la Recopa Sudamericana.