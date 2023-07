¿Mbappé rompió camerino del PSG? Fuertes declaraciones generan caos

El futuro de Kylian Mbappé no deja de ser un novelón. Después de los muchos rumores que lo acercaban al Real Madrid, como la temporada anterior, el atacante se quedó en PSG. Ahora, suelta explosivas declaraciones que sin duda tendrán consecuencias. El mejor jugador francés de 2022/23, no aparece en el cartel del amistoso ante el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.



Y es que las frases que dejó Mbappé sobre el PSG no gustaron nada. El jugador mencionó que era difícil aspirar a ganar el Balón de Oro allí porque "no ayudan mucho" y es un equipo que "divide" y "atrae chismes". Lo dicho por Kylian resultó ser un insulto para el club y la prensa local ya habla de una carta de los jugadores.



Según Radio Monte-Carlo (RMC), seis jugadores del París Saint-Germain, incluidos dos nuevos fichajes, habrían enviado una carta a la directiva quejándose de las palabras del atacante, las cuales catalogan como un insulto. El medio también mencionó que Nasser Al-Khelaifi está muy disgustado y que habría dicho: "Si eso es lo que piensa, ¿por qué no se va ahora?".



Mientras todo es caos en París por cuenta de las declaraciones de Mbappé, la prensa francesa también menciona que Antero Henrique y Luis Ferrer, empresarios del jugador, está intentando negociar su renovación en París. Sin duda, este nuevo capítulo en el novelón de Mbappé y PSG podría cambiar muchas cosas.



Lo cierto es que el jugador no hace parte del cartel que promociona el amistoso internacional del 25 de julio en el 'Tour Japón 2023', en el que PSG jugará ante Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. En el cartel figuran otros referentes como Neymar y Marquinhos, pero Kylian no. ¿Su salida es inminente?