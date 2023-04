¿Por qué se acabó el programa de táctica de Carlos Antonio Vélez?

Gran sorpresa causó el fin de semana el anuncio del cierre oficial del programa Línea de 4, dedicado al análisis táctico del fútbol, y que iba al aire antes de las jornadas de la Liga Betplay.

‘Línea de 4’; comandado por Vanessa Palacio y con los análisis de Carlos Antonio Vélez, Juan José Peláez y Juan Felipe Cadavid.

Hoy se termina una etapa muy importante en mi carrera. Finaliza esta temporada de #LíneaDe4 el programa del análisis, la táctica y la estrategia. Esto apenas comienza… Se vienen nuevos contenidos, más conceptos, patrones y mucho más. Seguiremos con mucha más pedagogía del juego. pic.twitter.com/IbSu9JYeKd — Vanessa Palacio (@Vanepalaciola) April 16, 2023

Vanessa Palacio, directora y conductora, dijo en el último capítulo: “hoy tenemos un programa más que especial”, y habló de un “cierre de temporada”.



En ese mismo sentido, Carlos Antonio Vélez explicó: “Cerramos una temporada, como las series, esta es la temporada 1, muy larga y difícil. Cuando la idea fue propuesta por el presidente de Win, en el año 2019, me dijo: -Tengo ganas de hacer un programa de táctica y necesito que lidere eso-. Dije: -Listo, pero quiero llevar a la gente que me ayude en esto, no pudo elegir a cualquiera, debe tener determinado nivel en este sentido-... Terminamos una temporada, necesitamos refrescarnos todos, vamos a volver. No sé cuándo. Siempre uno vuelve, en mejores condiciones. ¡Volveremos, volveremos!”.



Junto a Juan José Peláez y Gonzalo de Feliche, Vélez dejó otra frase que dejó inquietos a sus seguidores: “Y si no estoy, seguramente va a estar gente muy capaz. Estamos cerca de irnos, más temprano que tarde…. He cumplido un sueño, hacer este tipo de programas”. ¿Se irá del programa o está contemplando el retiro? Lo dejó en el aire.