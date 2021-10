'Camavinga no se sintió ofendido': periodista habló tras ser despedida

Lorena González es una conductora de televisión española que lleva 11 años ejerciendo la profesión, según le contó a Marca, y que está viviendo días difíciles tras ser despedida por un comentario racista sobre Eduardo Camavinga, jugador del Real Madrid. La periodista aseguró que buscó al francés para hablar con él y pedirle disculpas, pero que él le manifestó no sentirse ofendido.

"Tío, es más negro que el traje", fue el comentario que hizo Lorena en 'Estudio Estadio' de TVE sobre Camavinga, el día que era presentado en el Real Madrid. Aunque pidió disculpas y el canal hizo lo mismo, a ella la despidieron. "Fue un error por el cual he pedido perdón y que ya tiene unas secuelas importantes", le dijo a Radio Marca.



Lorena le contó a Marca que buscó al futbolista para disculparse, pues él fue el directamente afectado. "Yo no soy mártir ni ejemplo de nada, pero esto ha acarreado que me hayan sacado de forma abrupta de TVE. He pedido perdón por un error, por un comentario que hice supuestamente a micro cerrado, pero no voy a pedir perdón por un comentario racista porque jamás lo hice. He hablado personalmente largo y tendido con Camavinga y en ningún momento se sintió ofendido. Algunos quieren ser más papistas que el Papa".



Y agregó que su comentario no buscaba ofender a Camavinga: "hice un comentario absurdo porque periodísticamente no aporta nada. Es un comentario nada despectivo ni peyorativo. No estoy menospreciando al jugador, no estoy comparando su color de piel con nada despectivo ni nada feo. No saldría de mi boca jamás un comentario feo en este sentido, ni a micrófono cerrado ni abierto".