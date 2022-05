Pareja de Dybala le envió mensaje a Tini tras escándalo con De Paul

Oriana Sabatini, pareja de Paulo Dybala, se refirió a la polémica relación entre el futbolista Rodrigo De Paul y la cantante Tini Stoessel, que dejó de ser tema de conversación en Argentina para convertirse en un escándalo del que se habla a nivel internacional.



La confirmación del romance entre Tini y el jugador del Atlético de Madrid y Selección Argentina, del que se tuvo confirmación tras unas fotos publicadas por un paparazzi en Ibiza, ha sido una bola de nieve y ha tenido gran impacto mediático. Según dicen en Argentina, esto tendría muy afectada a su expareja, la modelo Camila Homs, madre de sus dos pequeños hijos. La relación entre ambos sería muy compleja.



Pues bien, mientras Rodrigo De Paul y Tini Stoessel siguen estando en boca de todos por su romance, la pareja de Paulo Dybala (jugador Argentino de Juventus) le envió un consejo a la cantante a través de Teleshow. Sus declaraciones fueron recopiladas por el diario Olé. "Le diría que se tome las cosas con mucha calma. Que no lea Internet y que no lea las redes", comentó Oriana.



Y agregó: "Yo no sé cómo será la relación de Tini con Rodrigo, si están juntos o no, tampoco me voy a meter en eso. A cualquier persona que esté con una persona tan expuesta como los futbolistas le diría que no mire las redes porque son la muerte, más para las mujeres que están con los futbolistas".