Papa Francisco sorprende: eligió al mejor del mundo y no es Messi

Hace unos días Lionel Messi logró aumentar su historia en el fútbol al haber ganado su octavo Balón de Oro, logrando ser el máximo ganador de este galardón y que deja al argentino en lo más alto.

Pese a que para muchos Lionel Messi es inigualable tras lo hecho con Argentina y en los clubes por donde ha pasado, para uno no lo es aún, siendo el Papa Francisco el que dio su opinión sobre quién es el mejor del mundo.



Francisco respondió una pregunta del medio de comunicación TG1 le concedió un reportaje al noticiero TG1 y al ser preguntado sobre si prefería a Messi o Maradona, el Pontífice sorprendió con su respuesta.



“Yo agregó a un tercero: Pelé. Son los tres que he visto. Maradona, como jugador un grande, pero como hombre ha fallado. Messi es correctísimo, un señor. Pero para mí, de estos tres, el gran señor es Pelé, con un corazón... He hablado con Pelé. Lo encontré en un avión cuando estaba en Buenos Aires, un hombre de una humanidad tan grande”, fue contundente el Papa Francisco.



Por ahora, Lionel Messi espera seguir trabajando para agrandar su historia en el fútbol internacional y por qué no, algún día hacer cambiar de opinión al Papa Francisco.