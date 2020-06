La anécdota de Óscar Córdoba con Maradona: 'Me ofreció su Ferrari'

Uno de los arqueros históricos que tiene Boca Juniors en sus libros es Óscar Córdoba. El colombiano campeón en varias ocasiones con Bianchi, habló con Infobae y recordó al particular anécdota que tiene con Diego Maradona tras su llegada en 1997 al equipo xeneise. Córdoba afirmó que el astro argentino fue el primero que lo acogió.

"Diego fue la persona que me recibió cuando llegué a Boca, que me dio su amistad, el primero que estuvo muy atento a lo que sería mi adaptación. No sólo se puso a la orden desde el primer día, sino que en uno de los primeros entrenamientos yo me quedé mirando su Ferrari Testarossa y él inmediatamente me ofreció que me lo llevara."



"¡Le dije que no! Si la chocaba iba a tener que destinar todos mis salarios de los años en Europa para pagar el arreglo de semejante auto, jaja", afirmó el exarquero de la Selección Colombia.



Durante la extensa charla, el exportero de Besiktas y América de Cali, se mostró a gusto con el regreso de la Bundesliga, llegando a comparar el trabajo administrativo que está haciendo Boca Juniors con el Bayern Múnich: "Si ustedes se dan cuenta, ahora que estamos viendo el fútbol alemán, vemos cómo se maneja el Bayern Múnich. Es más o menos la idea que está manejando Boca: traer gente de la casa como Oliver Kahn, Franz Beckenbauer. Todas estas personas que fueron muy importantes hoy le dan credibilidad a un proceso que hoy, como el de Boca, está muy claro lo que va a hacer... Ojalá se replique en todos los equipos del mundo: jugadores de la casa que se encarguen de formar ese camino positivo para la institución".