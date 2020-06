‘Antes me hubiera gustado jugar con Messi, ahora necesito a Cristiano’

El mediapunta del Bayern Múnich Thomas Müller dijo que, aunque al comienzo de su carrera le hubiera gustado jugar con Lionel Messi, ahora que se ha pasado de ser un goleador a ser un asistente le serviría más tener a Cristiano Ronaldo.



"Al comienzo de mi carrera me hubiera gustado jugar con Messi porque en esa época yo iba más al área y marcaba más. Ahora hago más asistencias y necesitaría más a Cristiano. Pero tengo a Robert 'Lewandgolski' que está en una forma impresionante", dijo en una rueda de prensa virtual internacional.

"Me quito el sombrero ante los dos por todo lo que han hecho. Pero en el camino al título mundial jugué contra los dos y les ganamos lo mismo que en el camino a varias finales de la Liga de Campeones y al título de la Liga de Campeones en 2013. Todo jugador necesita al equipo", añadió el ex internacional alemán.



Müller fue interrogado también acerca de la definición que se le da a su juego en Alemania como "intérprete de espacios" y el jugador señaló que eso se debe a una frase que él dijo al comienzo de su carrera.



"En 2011 mi fuerte estaba en el juego sin balón. Teníamos grandes jugadores con el balón en los pies como Bastian Schweinsteiger, Franck Ribery y Arjen Robben. Mi tarea era moverme para abrir espacios y encontrar espacios vacíos", recordó.



"Fue entonces cuando dije que mi tarea era la de intérprete de espacios y desde entonces me vuelvo a encontrar siempre con esa expresión", agregó.