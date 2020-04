Rendido a sus pies: reveladoras declaraciones de Beckham sobre Messi

David Beckham es uno de los mayores fanáticos de Lionel Messi, siempre ha declarado que es el mejor jugador que ha visto y no pierde oportunidad para elogiarlo.



En esta oportunidad, hablando con medios argentinos, señaló que Messí es “único” y junto a Cristiano Ronaldo “están por encima del resto”.

“Messi es único como jugador y no hay nadie como él. Junto a Cristiano, que no llega a su nivel, están por encima del resto”, señaló sin titubeos y con completa puntualidad.



Habló también sobre el día en el que lo enfrentó jugando con el PSG: “Nosotros íbamos delante entró él y marcó Barcelona. A pesar de mi edad, yo disfrutaba jugando y el equipo estuvo bien en ambos partidos. Hicimos cosas de las que nos sentimos orgullosos”.



Recordemos además que Beckham en 2013 afirmó, en una entrevista con Sky Sports, que en ese partido decidió retirarse del fútbol “cuando Messi me dobló sobre el terreno de juego”.