Remontando y luchando: otro título a la mochila de Millonarios

“Soy azul, azul”, cantaba la tribuna tras ver a su equipo posando con un nuevo trofeo, el de la Superliga 2024. Ni las lesiones, ni el marcador en contra, nada puede contra el corazón azul. Nada.



Bogotá en pico y placa, es decir imposible, era el preámbulo de un partido muy marcado por el humo que venía del incendio en los cerros orientales, que se veían arder desde un sector de la tribuna.



Pero se programaron con la disciplina habitual los cerca de 29 mil hinchas que llegaron a El Campín con la ilusión de la remontada y el título de la Superliga frente a Atlético Junior.



Silbatos típicos para los hombres de Reyes, un respiro ante la confirmación de Bacca en la suplencia pero al tiempo caras de preocupación al ver a Marco Pérez, que viene de altura (Águilas Doradas) y acaba de ser uno de los últimos goleadores de la Liga II 2023... “Tienen una banda”, decía una fiel aficionada en la fila de ingreso, de azul vestida de pies a cabeza.



A Gamero en cambio le tocaba hacer de tripas corazón con siete lesionados y el 1-0 en contra, pero la motivación de su victoria 5-0 contra el DIM en Liga, con esas mismas ausencias. El olor a humo, ahora pintado de azul, era buen presagio.



Los más aplaudidos, Llinás, Silva y Leonardo Castro y ya no hubo tiempo para nada más. El público azul entregado a los suyos y no pocos suspiros por la exitosa nueva camiseta del embajador y todo por decir en la cancha.



El que nunca falla, el público, que alentó desde el pitazo, que no se rindió ni después del primer tiempo magro en opciones de gol, el polémico penalti de Enamorado a Silva -que sí fue-, el frío, el olor a humo y la cruda imagen de los cerros orientales ardiendo en llamas.



Su premio, el gol de Girodana que se gritó a rabiar, la euforia que pedía Castro, autor intelectual del empate levantando las manos y pidiendo apoyo, la ilusión, que no les arrebataba nadie.



A la impecable e inagotable hinchada azul, una corona más, una Superliga que sabe a gloria con remontada incluida. Castro aseguró un título, lo mínimo era responderle como solo sabe el hincha azul.