Estrella del Atlético habría pagado fianza de Dani Alves

Dani Alves pagó el millón de euros que estaba pidiendo la justicia y después de muchos días de incertidumbre en el que no conseguía la cantidad solicitada, el brasileño consiguió este lunes 25 de marzo pagar la fianza y le otorgaron la libertad provisional.



El brasileño salió de la cárcel Brians 2 y a las afueras lo estaban esperando una multitud de protestantes que no estaban de acuerdo con su salida, aunque el exjugador del Barcelona ni los miró y abordó un automóvil que lo estaba esperando.



Tras darse su salida del centro penitenciario, quedó a la expectativa de cómo logró pagar la fianza, pues el brasileño tiene las cuentas congeladas y el padre de Neymar se negó a ayudarlo tras conocer la condena.



Pese a que todo apuntaba a que había sido el mismo jugador que pagó la fianza por alguna venta de un inmueble, pero ‘La Vanguardia’ dio a conocer que fue un futbolista activo y muy cercano a Alves el que lo terminó ayudando, pero no dio un nombre en concreto.



Sin embargo, ‘TUDN’ sí se atrevió a dar un nombre y dio a conocer que el que habría pagado la fianza para que Alves saliera de la cárcel fue la estrella neerlandesa del Atlético de Madrid, Memphis Depay, quien durante su estadía en Barcelona entablaron una buena relación.



Todo parece concordar, pues Depay se refirió hace unos días en una entrevista a la situación similar que vivió su hermano, poniéndolo de ejemplo tras ser indagado sobre casos como el Dani Alves y Benjamin Mendy, asegurando que no los juzga porque son sus amigos.



“Es importante destacar que mi hermano estuvo en la cárcel durante diez años y casi nunca me preguntaron por ello. Sin embargo, sí me preguntaron por Benjamin Mendy y Dani Alves. Ambos estuvieron involucrados en casos penales, pero eso no significa que dejen de ser mis amigos. Ellos son mis amigos", dijo Depay en ese momento.