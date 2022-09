La gran noticia que recibió Mayer Candelo: orgulloso por una médica

Mayer Candelo no ha tenido paz desde que asumió como director técnico del Deportivo Cali, a pesar de que hace pocos días ganó su primer partido en Liga BetPlay II.



Sin embargo, este fin de semana su equipo volvió a perder, cayendo 3-0 en su visita a Atlético Nacional, por la fecha 12. Así, el azucarero continúa en la penúltima posición de la tabla.



Más allá de los malos resultados, Candelo sabe que su proceso va lento pero seguro. Confía en el trabajo que pueda hacer con una base de jugadores canteranos, provenientes de las categorías menores, y tarde o temprano dará frutos.



Este lunes, Mayer recibió una grata noticia personal, en medio de las adversidades en su carrera. Sin duda, una inyección de motivación para levantar la cabeza y continuar con su trabajo en su amado Deportivo Cali.



En medio de los rumores de su salida del Cali, Mayer celebró el grado de su hija, Valeria Candelo, quien ahora es médica.



“Lo que tanto soñé durante muchos años, hoy por fin lo logre. No fue fácil llegar hasta aquí pero con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación, ¡lo logre! Gracias a mis padres, a mi familia y a mis amigos, sin ellos no hubiera podido llegar hasta aquí, pero principalmente quiero dar gracias a Dios, porque el más que nadie sabe todo lo que luche para alcanzar este sueño. Que Dios me siga iluminando en la vida para seguir haciendo orgullosos a mis padres y a mis seres queridos. Después de 6 años hoy ya soy: Dra. Valeria Candelo Ortiz”, publicó en sus redes sociales la hija de Mayer, quien es un padre orgulloso.