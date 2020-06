Exfutbolista internacional con Ghana asegura ser el padre de Rashford

¡Un culebrón! Así han titulado la mayoría de diarios europeos la noticia sobre el supuesto padre biológico de Marcus Rashford. El exfutbolista internacional con la Selección de Ghana, Michael Boye Marquaye, aseguró en entrevista con la emisora de radio ghanesa 'Starr FM', que el jugador, figura con el Manchester United es su hijo.

"Marcus Rashford es mi hijo y él lo sabe. Aunque no nos hemos visto en varios años", declaró el hombre de 65 años, afirmando que Marcus es producto de una relación que mantuvo con Melania Rashford hace 22 años.

Asimismo, el exinternacional con Ghana afirmó que ha decido hablar para que el mundo conozca la raíces africanas del delantero y no para sacar algún beneficio económico con la noticia: "Marcus estaba enfadado porque cree que lo abandoné, pero ese no fue el caso... No soy ese tipo de persona que busca una manera fácil de obtener dinero o hacerse famoso", finalizó.

Hasta el momento, se piensa que Marcus Rasford nació en 1997 en Wythenshawe, hijo de Joseph y Melanie Rashford.